Unfall bei Bergungsarbeiten: VW-Fahrer übersieht Abschlepper

Löbau (Sachsen) - Freitagabend krachte ein Volkswagen auf der B178 im Landkreis Görlitz frontal in einen Abschlepper. Der war gerade dabei, ein liegengebliebenes Fahrzeug zu bergen.

Der 66-jährige VW-Fahrer krachte frontal in einen Abschlepper. © xcitepress/Philipp Grohmann

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war das Bergungsfahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Löbau-Süd in Richtung Weißenberg dabei, ein liegengebliebenes Fahrzeug zu bergen, als gegen 21.10 Uhr der 66-jährige VW-Fahrer aus Richtung Zittau kommend, plötzlich in die Ladefläche des Abschleppers krachte.

Durch den Aufprall wurde eine Person leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Ob es sich bei der verletzten Person um den Fahrer des Volkswagens handelt, konnte der Polizeisprecher bislang nicht bestätigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.