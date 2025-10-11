 6.329

Unfall bei Bergungsarbeiten: VW-Fahrer übersieht Abschlepper

Freitagabend krachte ein Volkswagen auf der B178 bei Löbau frontal in einen Abschlepper, der gerade dabei war, ein liegengebliebenes Fahrzeug zu bergen.

Von Isabel Klemt

Löbau (Sachsen) - Freitagabend krachte ein Volkswagen auf der B178 im Landkreis Görlitz frontal in einen Abschlepper. Der war gerade dabei, ein liegengebliebenes Fahrzeug zu bergen.

Der 66-jährige VW-Fahrer krachte frontal in einen Abschlepper.

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war das Bergungsfahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Löbau-Süd in Richtung Weißenberg dabei, ein liegengebliebenes Fahrzeug zu bergen, als gegen 21.10 Uhr der 66-jährige VW-Fahrer aus Richtung Zittau kommend, plötzlich in die Ladefläche des Abschleppers krachte.

Durch den Aufprall wurde eine Person leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Ob es sich bei der verletzten Person um den Fahrer des Volkswagens handelt, konnte der Polizeisprecher bislang nicht bestätigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob der Fahrer möglicherweise unaufmerksam war und dadurch die eingeschalteten Rundumleuchten des Abschleppfahrzeugs übersah, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

