Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Geländer

Am Montagabend kam die Feuerwehr zum Einsatz in Bad Schlema. Hier war ein Auto gegen ein Geländer gekracht.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Crash in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) am Montagabend!

Der Peugeot knallte gegen ein Geländer.  © Niko Mutschmann

Gegen 17 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu dem Verkehrsunfall. Eine Peugeot-Fahrerin verlor hier aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und knallte gegen ein Geländer.

Nach ersten Vorort-Informationen wurde die Frau vom Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr Bad Schlema sicherte die Unfallstelle ab.

Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell noch keine Angaben vor.

Die Hauptstraße musste für circa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann

