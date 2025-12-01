893
Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Geländer
Aue-Bad Schlema - Crash in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) am Montagabend!
Gegen 17 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu dem Verkehrsunfall. Eine Peugeot-Fahrerin verlor hier aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und knallte gegen ein Geländer.
Nach ersten Vorort-Informationen wurde die Frau vom Rettungsdienst untersucht.
Die Feuerwehr Bad Schlema sicherte die Unfallstelle ab.
Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell noch keine Angaben vor.
Die Hauptstraße musste für circa 45 Minuten voll gesperrt werden.
Titelfoto: Niko Mutschmann