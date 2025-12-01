Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Geländer

Aue-Bad Schlema - Crash in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) am Montagabend!

Der Peugeot knallte gegen ein Geländer. © Niko Mutschmann

Gegen 17 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu dem Verkehrsunfall. Eine Peugeot-Fahrerin verlor hier aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und knallte gegen ein Geländer.

Nach ersten Vorort-Informationen wurde die Frau vom Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr Bad Schlema sicherte die Unfallstelle ab.