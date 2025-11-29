Crash in sächsischem Wohngebiet: Hyundai fliegt von der Piste

Samstagmorgen hat sich in Borna (Landkreis Leipzig) ein ungewöhnlicher Unfall ereignet.

Von Nico Zeißler

Dieser Hyundai kam von der Straße ab und knallte gegen ein Geländer.
Der 53-jährige Fahrer eines Hyundai passierte gegen 9.10 Uhr die Altenburger Straße in südliche Richtung.

Kurz vor der Kreuzung an der Raupenhainer Straße kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte eine Böschung hinunter, verfehlte einen Baum nur knapp.

Gestoppt wurde der SUV augenscheinlich von einem Treppengeländer, an dem er zum Stehen kam.

"Der 53-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht", bestätigte Polizeisprecher Thomas Goly auf TAG24-Anfrage.

Das Auto landete einige Meter neben der Fahrbahn.
Das Auto landete einige Meter neben der Fahrbahn.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Die Höhe des Sachschadens an Auto und Metallgeländer konnte bislang nicht beziffert werden. Verkehrseinschränkungen hatte es keine gegeben.

