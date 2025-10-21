Unfall im Erzgebirge: Peugeot landet im Gleisbett

Breitenbrunn/Erzgebirge - Im Gleisbett gelandet: Ein Peugeot kam am Dienstagmittag im Erzgebirge von einer Staatsstraße ab und krachte auf die Schienen der Erzgebirgsbahn.

Crash an der S272 bei Breitenbrunn (Erzgebirge): Ein Peugeot krachte ins Gleisbett. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf der S272 bei Breitenbrunn. Ein Peugeot-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr über den Grünstreifen und landete anschließend im Gleisbett.

Der Airbag sprang auf, der Wagen wurde zudem an der Vorderseite beschädigt - das Rad war nach dem Unfall völlig deformiert.

Schnell rückten Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte an. Die Staatsstraße wurde komplett gesperrt.

Laut ersten Informationen kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus. Gleichzeitig klemmte die Feuerwehr die Batterie des Fahrzeugs ab und kümmerte sich um den Brandschutz.

Nach etwa 45 Minuten konnte die S272 wieder freigegeben werden. Der Zugverkehr war durch den Unfall nicht betroffen - aktuell verkehrt auf der Strecke zwischen Aue und Johanngeorgenstadt ein Schienenersatzverkehr.