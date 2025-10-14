4.268
Unfall im Erzgebirge: VW und Ford krachen zusammen
Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash am Dienstagmorgen in Aue (Erzgebirge)!
Kurz vor 6 Uhr krachten an der Ampelkreuzung der B169 (Schneeberger Straße/Gellertstraße) aus bislang ungeklärter Ursache ein VW (Fahrer: 23) und ein Ford (Fahrer: 57) zusammen.
Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Die Feuerwehr Aue sicherte die Unfallstelle, band auslaufende Betriebsmittel, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und stellte den Brandschutz sicher.
Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
