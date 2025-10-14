 4.268

Unfall im Erzgebirge: VW und Ford krachen zusammen

In Aue krachten am Dienstagmorgen ein VW und ein Ford an der Kreuzung der B169 (Schneeberger Straße/Gellertstraße) zusammen.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash am Dienstagmorgen in Aue (Erzgebirge)!

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.  © Niko Mutschmann

Kurz vor 6 Uhr krachten an der Ampelkreuzung der B169 (Schneeberger Straße/Gellertstraße) aus bislang ungeklärter Ursache ein VW (Fahrer: 23) und ein Ford (Fahrer: 57) zusammen.

Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr Aue sicherte die Unfallstelle, band auslaufende Betriebsmittel, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und stellte den Brandschutz sicher.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

