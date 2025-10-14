Unfall im Erzgebirge: VW und Ford krachen zusammen

Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash am Dienstagmorgen in Aue ( Erzgebirge )!

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. © Niko Mutschmann

Kurz vor 6 Uhr krachten an der Ampelkreuzung der B169 (Schneeberger Straße/Gellertstraße) aus bislang ungeklärter Ursache ein VW (Fahrer: 23) und ein Ford (Fahrer: 57) zusammen.

Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr Aue sicherte die Unfallstelle, band auslaufende Betriebsmittel, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und stellte den Brandschutz sicher.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen.