Heftiger Unfall in Pirna: Jeep hat Rad ab, Straße mehrere Stunden gesperrt

Pirna - Am Montagvormittag hat es in Pirna gekracht. Die Königsteiner Straße musste wegen eines Unfalls mehrere Stunden gesperrt werden.

Rund drei Stunden war die Königsteiner Straße in Pirna zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. © Daniel Förster

Gegen 10.50 Uhr fuhr eine 77-Jährige mit ihrem silbernen Opel Corsa von einem Parkplatz am Autohaus Pirna auf die Königsteiner Straße (S 172) auf.

Zeitgleich fuhr ein 80-Jähriger mit seinem SUV (Jeep Avenger) auf der S 172 Richtung Schandauer Straße.

Es kam zur Kollision. "Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden", teilt ein Polizeisprecher mit.