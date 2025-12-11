3.044
Unfall in Zwickau: Bundesstraße anderthalb Stunden gesperrt
Zwickau - Crash auf einer Bundesstraße in Zwickau am Donnerstagnachmittag!
Gegen 14 Uhr krachte es auf der B93 im Ortsteil Crossen gewaltig. Laut Polizeiangaben war eine VW-Fahrerin (80) in Richtung Altenburg unterwegs, als sie von ihrer Spur abkam und mit einem Audi (Fahrer: 63) zusammenstieß.
Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Glücklicherweise wurde allerdings niemand verletzt.
Beide Autos wurden kurze Zeit später abgeschleppt. Gegen 15.30 Uhr konnte die Bundesstraße schlussendlich wieder freigegeben werden.
Titelfoto: Mike Müller