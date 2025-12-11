 3.044

Unfall in Zwickau: Bundesstraße anderthalb Stunden gesperrt

Auf der B93 im Zwickauer Ortsteil Crossen krachte es am Donnerstag: Ein VW stieß mit einem Audi zusammen.

Zwickau - Crash auf einer Bundesstraße in Zwickau am Donnerstagnachmittag!

Auf der B93 in Zwickau krachte am Donnerstag ein VW (links) mit einem Audi (rechts) zusammen. Die Bundesstraße war für anderthalb Stunden dicht.
Auf der B93 in Zwickau krachte am Donnerstag ein VW (links) mit einem Audi (rechts) zusammen. Die Bundesstraße war für anderthalb Stunden dicht.  © Mike Müller

Gegen 14 Uhr krachte es auf der B93 im Ortsteil Crossen gewaltig. Laut Polizeiangaben war eine VW-Fahrerin (80) in Richtung Altenburg unterwegs, als sie von ihrer Spur abkam und mit einem Audi (Fahrer: 63) zusammenstieß.

Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Glücklicherweise wurde allerdings niemand verletzt.

Beide Autos wurden kurze Zeit später abgeschleppt. Gegen 15.30 Uhr konnte die Bundesstraße schlussendlich wieder freigegeben werden.

