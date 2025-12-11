Unfall in Zwickau: Bundesstraße anderthalb Stunden gesperrt

Zwickau - Crash auf einer Bundesstraße in Zwickau am Donnerstagnachmittag!

Auf der B93 in Zwickau krachte am Donnerstag ein VW (links) mit einem Audi (rechts) zusammen. Die Bundesstraße war für anderthalb Stunden dicht. © Mike Müller

Gegen 14 Uhr krachte es auf der B93 im Ortsteil Crossen gewaltig. Laut Polizeiangaben war eine VW-Fahrerin (80) in Richtung Altenburg unterwegs, als sie von ihrer Spur abkam und mit einem Audi (Fahrer: 63) zusammenstieß.

Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Glücklicherweise wurde allerdings niemand verletzt.