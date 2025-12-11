 1.166

Verkehrsinsel übersehen: Fahrer verletzt, Auto Totalschaden

Am Mittwochabend hat es am Ortseingang von Großharthau auf der B6 gekracht.

Von Lea Schober

Großharthau - Am Mittwochabend hat es am Ortseingang von Großharthau im Landkreis Bautzen auf der B6 gekracht.

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilt, war der 74-jährige Nissan-Fahrer am Abend auf der B6 von Goldbach in Richtung Großharthau unterwegs.

Kurz nach 18 Uhr übersah er dann offenbar eine Verkehrsinsel und überfuhr die darauf stehenden zwei Verkehrsschilder.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme musste die B6 laut TAG24-Informationen rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

