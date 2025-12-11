Auto mit Pferdeanhänger verunfallt bei Leipzig schwer: Straße gesperrt

Grimma - Unfall zwischen zwei Volkswagen: Am Donnerstagmittag krachte es auf der B107 am Ortsausgang des Grimmaer Ortsteils Großbothen gewaltig. Zwei Personen wurden verletzt.

In einem Kreuzungsbereich auf der B107 krachte es Donnerstagmittag gewaltig. © Medienportal-Grimma

Um 11.40 Uhr setzte ein VW einen automatischen Notruf mittels eCall ab, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage.

Direkt eilten Polizei und Feuerwehr zur Unfallstelle an den Abzweig zum Stockweg.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell noch ermittelt. Bilder zeigen einen stark demolierten VW mit Pferdeanhänger.

Unweit davon liegt ein zweiter VW im Straßengraben.

Laut Informationen vom Unfallort hatten beide Fahrer ihre Autos beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen können. Sie wurden verletzt, wie schwer, ist aber noch nicht klar.