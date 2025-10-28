Unfall mit drei Fahrzeugen im Vogtland: Drei Personen verletzt
Plauen - Am Montagabend krachten in Plauen (Vogtland) drei Autos zusammen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall etwa gegen 17.15 Uhr auf der Dresdner Straße am Elster Park.
Ein 54-jähriger Kasache fuhr mit seinem Skoda die Dresdner Straße stadtauswärts entlang. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt haltenden BMW eines 37-Jährigen auf.
Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und krachte gegen den Renault eines 38-Jährigen.
Der Skoda-Fahrer, der 37-Jährige sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.
Erstmeldung: 27. Oktober, 20.15 Uhr; letzte Aktualisierung: 28. Oktober, 12.40 Uhr
Titelfoto: Igor Pastierovic