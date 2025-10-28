Unfall mit drei Fahrzeugen im Vogtland: Drei Personen verletzt

Plauen - Am Montagabend krachten in Plauen ( Vogtland ) drei Autos zusammen.

In dem Unfall waren drei Autos involviert. © Igor Pastierovic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall etwa gegen 17.15 Uhr auf der Dresdner Straße am Elster Park.

Ein 54-jähriger Kasache fuhr mit seinem Skoda die Dresdner Straße stadtauswärts entlang. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt haltenden BMW eines 37-Jährigen auf.

Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und krachte gegen den Renault eines 38-Jährigen.

Der Skoda-Fahrer, der 37-Jährige sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.