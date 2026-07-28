Zwei Hubschrauber nach schwerem Crash im Einsatz: Auto überschlägt sich und landet auf Feld

Parthenstein - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am Dienstagnachmittag kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Wieso der Škoda von der Straße abgekommen ist, war am Abend noch nicht klar. © Medienportal Grimma

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, sei das Auto ohne die Beteiligung weiterer Fahrzeuge gegen 15.35 Uhr verunfallt.

Der Fahrer war zuvor auf der S45 unterwegs, als es bei Parthenstein zu dem Crash kam. Bilder zeigen den stark demolierten Škoda seitlich auf einem angrenzenden Feld liegend.

Wie aus den Verkehrswarnmeldungen der Polizei hervorgeht, soll es Verletzte geben. Polizeisprecher Tom Erik Richter konnte dazu noch keine Angaben machen.

Neben Polizei und Feuerwehr war der Rettungsdienst unter anderem mit zwei Hubschraubern vor Ort.