Unfall mit vier Autos nahe Meißen: Porsche-Fahrer (†52) kommt ums Leben

Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen (Sachsen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Auf dem Foto ist ein beteiligter Transporter am Unfallort sowie Rettungskräfte zu sehen. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei am Montagabend gegenüber TAG24 erklärte, krachten kurz nach 18 Uhr vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen.

Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.

Er kollidierte zunächst mit einem VW Touran (Fahrer 52), anschließend wurden ein Porsche 911 (Fahrer 52) und ein Škoda Kodiaq (Fahrer 54) in den Unfall verwickelt.

Der 52-jährige Porsche-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.