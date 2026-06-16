Unfall mit vier Autos nahe Meißen: Porsche-Fahrer (†52) kommt ums Leben

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Vier Fahrzeuge krachen auf der B101 zusammen – ein Mensch ist tot. Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt.

Von Chris Pechmann, Emelie Herrmann

Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen (Sachsen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Auf dem Foto ist ein beteiligter Transporter am Unfallort sowie Rettungskräfte zu sehen.
Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Auf dem Foto ist ein beteiligter Transporter am Unfallort sowie Rettungskräfte zu sehen.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei am Montagabend gegenüber TAG24 erklärte, krachten kurz nach 18 Uhr vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen.

Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.

Er kollidierte zunächst mit einem VW Touran (Fahrer 52), anschließend wurden ein Porsche 911 (Fahrer 52) und ein Škoda Kodiaq (Fahrer 54) in den Unfall verwickelt.

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Der 52-jährige Porsche-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

B101 zwischen Görna und Meißen musste nach Unfall gesperrt werden

Ein weißer Porsche 911 wurde völlig zerfetzt.
Ein weißer Porsche 911 wurde völlig zerfetzt.  © Roland Halkasch
Ein VW Touran sowie ein Škoda Kodiaq krachten offenbar frontal zusammen.
Ein VW Touran sowie ein Škoda Kodiaq krachten offenbar frontal zusammen.  © Roland Halkasch

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, der Skoda-Fahrer hingegen leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam unverletzt davon.

Die B101 zwischen Görna und Meißen wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung vom 15. Juni 2026, 20.54 Uhr; letzte Aktualisierung 16. Juni, 7.29 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch

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