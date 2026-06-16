Unfall mit vier Autos nahe Meißen: Porsche-Fahrer (†52) kommt ums Leben
Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen (Sachsen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.
Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei am Montagabend gegenüber TAG24 erklärte, krachten kurz nach 18 Uhr vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen.
Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.
Er kollidierte zunächst mit einem VW Touran (Fahrer 52), anschließend wurden ein Porsche 911 (Fahrer 52) und ein Škoda Kodiaq (Fahrer 54) in den Unfall verwickelt.
Der 52-jährige Porsche-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.
B101 zwischen Görna und Meißen musste nach Unfall gesperrt werden
Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, der Skoda-Fahrer hingegen leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam unverletzt davon.
Die B101 zwischen Görna und Meißen wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung vom 15. Juni 2026, 20.54 Uhr; letzte Aktualisierung 16. Juni, 7.29 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch