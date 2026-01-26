Frontalcrash in Ostsachsen: Audi driftet auf B96 in Gegenverkehr

Neschwitz - Auf einmal fuhr er Schlangenlinien! Nordwestlich von Bautzen ist am Montagmittag ein Audi-Fahrer (86) auf der B96 in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einem Frontalcrash mit einem Renault Twingo.

Der Audi A3 landete nach dem Unfall am Straßenrand. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Der 86-Jährige war gegen 13 Uhr von Neschwitz kommend in Fahrtrichtung Bautzen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Der Senior wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte.

Glück im Unglück hatte die Fahrerin (60) des Twingos. Obwohl ihr Auto heftig getroffen wurde, blieb sie unverletzt. Die B96 musste nach dem Frontalcrash für rund eine Stunde gesperrt werden.