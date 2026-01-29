Auto erfasst Moped-Fahrerin: 16-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch in Limbach-Oberfrohna wurde eine 16-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!

Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna wurde eine Jugendliche (16) schwer verletzt. (Symbolfoto)  © 123RF/teka77

Kurz nach 7 Uhr war am Mittwoch eine Ford-Fahrerin (62) auf der Frohnbachstraße in Richtung Niederfrohna unterwegs.

An der Einmündung zur Rußdorfer Straße bog sie dann laut Polizei nach links ab und erfasste dabei eine entgegenkommende Mopedfahrerin.

Die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

"Gegen die 62-jährige Deutsche wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet", so die Polizei weiter.

Bei dem Crash entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro. Die Simson war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Titelfoto: 123RF/teka77

