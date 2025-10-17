Vogtland: Betrunkener Transporter-Fahrer landet kopfüber im Straßengraben

Plauen/Neuensalz - Dass bei diesem Unfall niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder: Ein Transporter-Fahrer überschlug sich am Freitagnachmittag auf einer Bundesstraße bei Plauen ( Vogtland ). Der Wagen landete kopfüber im Straßengraben. Schnell stellte sich heraus: Der Fahrer war betrunken.

Suff-Unfall auf der B173 bei Plauen (Vogtland): Ein Transporter-Fahrer landete kopfüber neben der Straße. © Pastierovic

Der Unfall geschah kurz vor 15 Uhr auf der B173 zwischen Plauen und Neuensalz. Laut Polizeiangaben kam der Fahrer von der Straße ab, überschlug sich und landete kopfüber neben der Straße.

Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Laut Polizei hatte der Fahrer Glück im Unglück - er blieb unverletzt. Allerdings stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.



Für die Zeit der Bergungsarbeiten kam es auf der B173 zu Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug musste samt Anhänger mit einem Kran aus dem Straßengraben gezogen werden.

