Vollsperrung nach Crash auf Bundesstraße in Sachsen

Von Claudia Ziems

Waldenburg - Vollsperrung am Freitagmorgen nach Unfall auf B180 in Waldenburg (Landkreis Zwickau)!

Die B180 musste zwischen Waldenburg und dem Abzweig nach Neukirchen voll gesperrt werden.  © Andreas Kretschel

Kurz vor 7 Uhr krachten auf der Bundesstraße am Abzweig nach Neukirchen aus noch unklarer Ursache ein Multicar und ein Renault zusammen.

Nach ersten Informationen wurde eine Person bei dem Crash verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Waldenburg und Oberwiera waren im Einsatz.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ein Multicar und ein Renault krachten auf der Bundesstraße zusammen.  © Andreas Kretschel

Die B180 musste zwischen Waldenburg und dem Abzweig nach Neukirchen voll gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

