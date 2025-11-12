Vollsperrung nach schwerem Unfall in Freiberg

Freiberg - Ein Vorfahrtsfehler führte am Mittwochmittag in Freiberg zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. © Marcel Schlenkrich

Ersten TAG24-Informationen zufolge wollte eine Toyota-Fahrerin gegen 11.35 Uhr vom Johannes-R.-Becher-Weg auf die Käthe-Kollwitz-Straße auffahren und missachtete dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroën-Fahrer.

Beide Autos krachten zusammen, wobei der Toyota auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und gegen einen Lastwagen krachte.

Wie die Polizei TAG24 bestätigte, wurde die Toyota-Fahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.