Vollsperrung nach schwerem Unfall in Freiberg

Ein Vorfahrtsfehler führte am Mittwochmittag in Freiberg zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Ein Vorfahrtsfehler führte am Mittwochmittag in Freiberg zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt.  © Marcel Schlenkrich

Ersten TAG24-Informationen zufolge wollte eine Toyota-Fahrerin gegen 11.35 Uhr vom Johannes-R.-Becher-Weg auf die Käthe-Kollwitz-Straße auffahren und missachtete dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroën-Fahrer.

Beide Autos krachten zusammen, wobei der Toyota auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und gegen einen Lastwagen krachte.

Wie die Polizei TAG24 bestätigte, wurde die Toyota-Fahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Weitere Informationen zu verletzten Personen und zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Die Käthe-Kollwitz-Straße war bis 14.40 Uhr voll gesperrt.

