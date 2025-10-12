Vollsperrung nach Unfall: Transporter knallt gegen Brückengeländer

Hartenstein - Heftiger Crash in Hartenstein (Landkreis Zwickau )! Am Sonntag krachte ein Transporter gegen ein Brückengeländer.

Der Transporter krachte gegen ein Brückengeländer. © Niko Mutschmann

Gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Bahnhofstraße gerufen.

Hier war ein Transporter-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und krachte dann gegen das Geländer einer Brücke.

Die Feuerwehr Hartenstein sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und band auslaufende Betriebsmittel.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde der Fahrer vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.