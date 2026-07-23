Vorfahrt missachtet? Mercedes kracht in Transporter, VW kippt auf Škoda

Freiberg - Heftiger Zusammenstoß nach missachteter Vorfahrt: Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Freiberg wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr auf der Hegelstraße zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Clara-Zetkin-Straße.

Ein 45-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer wollte von der Friedrich-Wolf-Straße auf die Hegelstraße abbiegen. Dabei missachtete er offenbar einen vorfahrtsberechtigten VW-T4-Fahrer (55), der von links angefahren kam.

Beide Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei war der Aufprall so heftig, dass der VW umkippte und die Fahrzeugfront eines im Gegenverkehr fahrenden Škoda traf.

Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge wurden der 71-jährige Škoda-Fahrer und der T4-Fahrer schwer verletzt. Der Sprinter-Fahrer sowie die 70-jährige Beifahrerin im Škoda wurden leicht verletzt.

Alle vier wurden durch Ersthelfer aus den Fahrzeugen befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.