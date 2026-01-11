 774

Winter-Crash in Sachsen: Tesla kracht mit Transporter zusammen

In Callenberg (Landkreis Zwickau) krachte es am Samstag auf einer Kreuzung. Ein Tesla kollidierte mit einem Transporter.

Von Julian Winkler

Callenberg - Heftiger Winter-Crash in Callenberg (Landkreis Zwickau) am Samstagnachmittag!

Der Tesla wurde nach dem Unfall von den Feuerwehrleuten begutachtet. Das Auto war im Frontbereich beschädigt.  © Andreas Kretschel

Gegen 16.40 Uhr krachte es auf der Kreuzung Südstraße/Lichtensteiner Straße gewaltig. Ein Tesla stieß mit einem Ford-Transporter zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Schnell rückten Rettungskräfte an, die Kreuzung musste gesperrt werden.

Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Der Transporter wurde durch den Unfall von der Straße geschleudert.  © Andreas Kretschel

Die Unfallursache ist noch unklar - ebenso der Sachschaden.

Im Einsatz waren am Samstagnachmittag Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei.

Titelfoto: Andreas Kretschel

