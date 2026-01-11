Winter-Crash in Sachsen: Tesla kracht mit Transporter zusammen

Callenberg - Heftiger Winter-Crash in Callenberg (Landkreis Zwickau ) am Samstagnachmittag!

Der Tesla wurde nach dem Unfall von den Feuerwehrleuten begutachtet. Das Auto war im Frontbereich beschädigt. © Andreas Kretschel

Gegen 16.40 Uhr krachte es auf der Kreuzung Südstraße/Lichtensteiner Straße gewaltig. Ein Tesla stieß mit einem Ford-Transporter zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.



Schnell rückten Rettungskräfte an, die Kreuzung musste gesperrt werden.

Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

