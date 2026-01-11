774
Winter-Crash in Sachsen: Tesla kracht mit Transporter zusammen
Callenberg - Heftiger Winter-Crash in Callenberg (Landkreis Zwickau) am Samstagnachmittag!
Gegen 16.40 Uhr krachte es auf der Kreuzung Südstraße/Lichtensteiner Straße gewaltig. Ein Tesla stieß mit einem Ford-Transporter zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
Schnell rückten Rettungskräfte an, die Kreuzung musste gesperrt werden.
Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen verletzt worden sein.
Titelfoto: Andreas Kretschel