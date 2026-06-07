Zwei Verletzte bei Unfall in Sachsen: Auto hinterlässt Loch in Hauswand

Lichtenau - Bei einem Unfall in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto in eine Hauswand gekracht. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer verletzt.

Der Audi durchbrach den Gartenzaun und krachte dann in die Fassade des Wohnhauses. © Erik Frank Hoffmann

Kurz vor 3 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Audi auf der Hauptstraße aus Richtung Garnsdorf unterwegs.

Dann kam der junge Mann in einer Linkskurve von der Straße ab, krachte durch einen Grundstückszaun und knallte dann gegen die Fassade des Wohnhauses.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein 19-jähriger Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An der Seite des Hauses klafft nun ein großes Loch und an der Wand entstand ein riesiger Riss.