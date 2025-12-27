Zwei Verletzte nach Karambolage südlich von Dresden

Bannewitz - Am Samstagvormittag sind auf B170 in Bannewitz fünf Autos ineinander gerauscht.

Die fünf beteiligten Fahrzeuge standen nach dem Unfall in Reih und Glied auf der Dresdner Straße. © Roland Halkasch

Gegen 10.53 Uhr sind auf der Dresdner Straße in Bannewitz gleich fünf Autos miteinander kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Im Zuge des Unfalls wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Unfallursache war dagegen noch unklar.

Bildaufnahmen zeigen, wie die beteiligten Fahrzeuge in Reih und Glied hintereinander stehen. Mehrere Autos sind ihrem Vordermann dabei ins Heck gefahren.

Die Dresdner Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt werden.