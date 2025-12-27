 1.362

Zwei Verletzte nach Karambolage südlich von Dresden

Am Samstagvormittag sind auf B170 in Bannewitz fünf Autos ineinander gerauscht.

Von Malte Kurtz

Bannewitz - Am Samstagvormittag sind auf B170 in Bannewitz fünf Autos ineinander gerauscht.

Die fünf beteiligten Fahrzeuge standen nach dem Unfall in Reih und Glied auf der Dresdner Straße.
Die fünf beteiligten Fahrzeuge standen nach dem Unfall in Reih und Glied auf der Dresdner Straße.  © Roland Halkasch

Gegen 10.53 Uhr sind auf der Dresdner Straße in Bannewitz gleich fünf Autos miteinander kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Im Zuge des Unfalls wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Unfallursache war dagegen noch unklar.

Bildaufnahmen zeigen, wie die beteiligten Fahrzeuge in Reih und Glied hintereinander stehen. Mehrere Autos sind ihrem Vordermann dabei ins Heck gefahren.

Schrumpfender Freistaat fällt unter magische Marke
Sachsen Schrumpfender Freistaat fällt unter magische Marke

Die Dresdner Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.
Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.  © Roland Halkasch

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen noch nicht vor.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: