Zwei Verletzte nach Karambolage südlich von Dresden
Bannewitz - Am Samstagvormittag sind auf B170 in Bannewitz fünf Autos ineinander gerauscht.
Gegen 10.53 Uhr sind auf der Dresdner Straße in Bannewitz gleich fünf Autos miteinander kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.
Im Zuge des Unfalls wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Unfallursache war dagegen noch unklar.
Bildaufnahmen zeigen, wie die beteiligten Fahrzeuge in Reih und Glied hintereinander stehen. Mehrere Autos sind ihrem Vordermann dabei ins Heck gefahren.
Die Dresdner Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen noch nicht vor.
Titelfoto: Roland Halkasch