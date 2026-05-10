Volvo-Fahrerin erfasst Kalb in Ostsachsen: Tier kann nicht mehr gerettet werden

Großharthau - Was ist denn nur mit den Kühen los?

Das Kalb überlebte seinen Ausflug nicht. © Rocci Klein

Nachdem die Polizei in der Nacht zu Freitag rund um Frankenthal gleich dreimal ausgebüxte Rinder einfangen musste, sorgte im Großharthauer Ortsteil Schmiedefeld (Landkreis Bautzen) schon wieder ein entlaufenes Kälbchen für Ärger.

Gegen 21.20 Uhr überquerte das Tier die B6. Dort war gerade ein Volvo aus Großharthau in Richtung Dresden unterwegs, erfasste das Tier.