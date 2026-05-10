Volvo-Fahrerin erfasst Kalb in Ostsachsen: Tier kann nicht mehr gerettet werden
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Großharthau - Was ist denn nur mit den Kühen los?
Nachdem die Polizei in der Nacht zu Freitag rund um Frankenthal gleich dreimal ausgebüxte Rinder einfangen musste, sorgte im Großharthauer Ortsteil Schmiedefeld (Landkreis Bautzen) schon wieder ein entlaufenes Kälbchen für Ärger.
Gegen 21.20 Uhr überquerte das Tier die B6. Dort war gerade ein Volvo aus Großharthau in Richtung Dresden unterwegs, erfasste das Tier.
Die Fahrerin überstand den Unfall unverletzt, für das Kalb kam jede Hilfe zu spät: Es verendete noch am Unfallort. Insgesamt blieb ein Sachschaden von 8000 Euro zurück.
Titelfoto: Rocci Klein