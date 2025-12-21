Zwölfjähriger will Straße überqueren: Kind bei Unfall schwer verletzt

Bautzen - Am Samstagabend ereignete sich auf dem Schützenplatz in Bautzen ein dramatischer Unfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Am Samstagabend wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei bestätigte, war gegen 19.15 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer in Richtung des Stadtzentrums unterwegs.

Offenbar übersah der Mann einen zwölfjährigen Jungen, der gerade die Straße überquerte.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und kurz darauf zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.