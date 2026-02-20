 979

Kurioser Unfall in Sachsen: Historische Säule hinüber!

Bei einem Unfall in Grimma ist am Donnerstagabend ein junger Mann verletzt und eine historische Säule beschädigt worden.

Von Nico Zeißler

Grimma - Bei einem Unfall in Grimma ist am Donnerstagabend ein junger Mann verletzt und eine historische Säule beschädigt worden.

Donnerstagabend krachte dieser Skoda gegen eine historische Postsäule.
Donnerstagabend krachte dieser Skoda gegen eine historische Postsäule.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der 20-jährige Fahrer eines Skoda befuhr den Wallgraben in südliche Richtung, kam beim Rechtsabbiegen in die Leipziger/Colditzer Straße von der Fahrbahn ab, landete auf dem Gehweg.

Dort überfuhr das Auto ein Verkehrszeichen und knallte gegen eine Postmeilensäule. Die Elemente des 1723 entstandenen und 1997 an dieser Stelle aufgestellten Denkmals wurden zwar verschoben, doch die Säule hielt dem Aufprall stand.

"Die Säule wurde mit einem Bauzaun abgesperrt", sagte Polizeisprecher Paul Engelmann zu TAG24. Am Freitag wird das Bauamt notwendige Arbeiten verrichten.

Riesen-Windrad darf nah ans Dorf - weil zwei Häuser fehlen
Sachsen Riesen-Windrad darf nah ans Dorf - weil zwei Häuser fehlen

Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt, es genügte aber eine ambulante Behandlung vor Ort. Sein 19 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.

Die Säulenelemente wurden verschoben, glücklicherweise kippte die Skulptur aber nicht um.
Die Säulenelemente wurden verschoben, glücklicherweise kippte die Skulptur aber nicht um.  © Medienportal Grimma/Sören Müller
Der Rest des Verkehrszeichens wurde von der Feuerwehr weggeflext.
Der Rest des Verkehrszeichens wurde von der Feuerwehr weggeflext.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Die Grimmaer Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, musste unter anderem die Reste des umgefahrenen Verkehrszeichens wegflexen.

Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma/Sören Müller

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: