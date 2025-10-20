80 statt 100 km/h auf der A13: Kleine Delle, große Wirkung

Autofahrer müssen auf dem Streckenabschnitt starke Nerven beweisen. © Ove Landgraf

Anfang September wurden Schnellfahrer auf der A 13 zwischen Radeburg und Thiendorf plötzlich ausgebremst. In beiden Richtungen mussten sie ohne zunächst ersichtlichen Grund für einige Wochen mit Tempo 80 über den Autobahnabschnitt tuckern. Der Auslöser für die plötzliche Geschwindigkeitsbegrenzung sorgte für Unverständnis.

Eine stellenweise eingedellte Mittelleitplanke veranlasste die Straßenverkehrsbehörde, das Tempo auf dem normalerweise unbegrenzten Abschnitt drastisch herunterzudrosseln. Voraussichtlich Ende Oktober soll die teils lädierte Mittelschutzplanke ersetzt werden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH mitteilte.



Bis zur finalen Umsetzung wurde als präventive Maßnahme eine transportable Schutzeinrichtung aufgestellt, weshalb die gut zwölf Kilometer lange Strecke inzwischen auf 100 km/h hochgestuft werden konnte.