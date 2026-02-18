Vandalen ziehen durch sächsische Kleinstadt: Stadt lobt Belohnung für Hinweise aus

Taucha - In Taucha in der Nähe von Leipzig sind Vandalen unterwegs. Die Stadt zahlt jetzt sogar eine Belohnung, wenn jemand wertvolle Hinweise liefern kann.

Die Täter haben mehrere Haltestellen zerstört. © Stadtverwaltung Taucha

In der Nacht auf Mittwoch wurden mehrere Bushaltestellen in der Kleinstadt mutwillig zerstört.

Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurden die Glasscheiben an den Haltestellen vor der Sparkasse, in der Marktstraße sowie in der Dewitzer Straße eingeschlagen.

Eine Nacht davor wurden schon die Scheiben an der Straßenbahnhaltestelle Otto-Schmidt-Straße zerstört.

Es entstand erheblicher Sachschaden und die Stadt will dringend den oder die Verursacher finden. "Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro gezahlt", kündigte der Bürgermeister Tobias Meier an.