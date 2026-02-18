Vandalen ziehen durch sächsische Kleinstadt: Stadt lobt Belohnung für Hinweise aus
Taucha - In Taucha in der Nähe von Leipzig sind Vandalen unterwegs. Die Stadt zahlt jetzt sogar eine Belohnung, wenn jemand wertvolle Hinweise liefern kann.
In der Nacht auf Mittwoch wurden mehrere Bushaltestellen in der Kleinstadt mutwillig zerstört.
Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurden die Glasscheiben an den Haltestellen vor der Sparkasse, in der Marktstraße sowie in der Dewitzer Straße eingeschlagen.
Eine Nacht davor wurden schon die Scheiben an der Straßenbahnhaltestelle Otto-Schmidt-Straße zerstört.
Es entstand erheblicher Sachschaden und die Stadt will dringend den oder die Verursacher finden. "Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro gezahlt", kündigte der Bürgermeister Tobias Meier an.
Stadtverwaltung stellt klar: "Taten sind kein Kavaliersdelikt"
Die Stadt Taucha verurteilt die Taten scharf: "Solche Taten sind kein Kavaliersdelikt. Sie schaden der Allgemeinheit und verursachen Kosten, die letztlich von der Gemeinschaft getragen werden müssen", so der Pressesprecher Nico Graubmann.
Das Problem sei dabei nicht nur der Sachschaden, sondern auch, dass die Sicherheit und der Komfort der Fahrgäste beeinträchtigt werden.
Wer etwas Relevantes beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei telefonisch unter 34298 603218 oder 034298 603217 oder per E-Mail unter [email protected] melden.
Alle Hinweise werden auf Wunsch vertraulich behandelt. Die Stadt verweist vor allem auf Anwohnerinnen, Anwohner und Gewerbetreibende in der Nähe der Haltestellen. Falls sie etwas gesehen haben, sollen sie es bitte unbedingt weitergeben.
Titelfoto: Bildmontage: Stadtverwaltung Taucha