Verfolgungsjagd in Pirna! Ford rast Polizeikontrolle davon und kracht durch Bahnhofsgeländer

Alles in Kürze

Infolge der Verfolgungsjagd durch Beamte durchbrach der Ford-Fahrer (29) das Bahnhofsgeländer in Pirna. © Daniel Förster

Bundespolizisten wollten den 29-jährigen Fahrer in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.20 Uhr in Heidenau kontrollieren, doch dieser ignorierte die Warnsignale und raste davon in Richtung Pirna.

Allzu weit kam der Tscheche allerdings nicht. Mit seinem Ford rammte der Mann ein Geländer am Bahnhof in Pirna und kam laut Polizei schließlich auf einem Bahnsteig zum Stehen.

Nachdem die Verfolgungsjagd ein jähes Ende genommen hatte, entdeckten die Beamten einen weiteren Mann (50) und eine 21-jährige Frau in dem Wagen, Letztere zog sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.500 Euro.

Als die Beamten dann endlich die Möglichkeit hatten, die drei Insassen zu kontrollieren, stellte sich heraus, dass das tschechische Trio unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Einen Führerschein besaß der Ford-Fahrer auch nicht.