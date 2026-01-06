Verpuffung in Wohnhaus endet tödlich: Person stirbt in Sachsen
Roßwein - Schreckliche Tragödie in einem Wohnhaus in Roßwein (Landkreis Mittelsachsen) am Dienstagmittag: In dem Gebäude kam es offenbar zu einer größeren Verpuffung. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.
Der Vorfall spielte sich gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus im Ortsteil Seifersdorf ab. Laut Informationen vor Ort soll es zunächst zu einer Verpuffung gekommen sein.
Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aus. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, wurde eine Person tödlich verletzt.
Die Ursache der Verpuffung ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt, kann aktuell auch einen Suizid nicht ausschließen.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da der Vorfall sich aber im öffentlichen Raum abspielte, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung: 15.52 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.28 Uhr
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas