Verpuffung in Wohnhaus endet tödlich: Person stirbt in Sachsen

Roßwein - Schreckliche Tragödie in einem Wohnhaus in Roßwein (Landkreis Mittelsachsen) am Dienstagmittag: In dem Gebäude kam es offenbar zu einer größeren Verpuffung. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Dienstag im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf im Einsatz. Hier kam es zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Vorfall spielte sich gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus im Ortsteil Seifersdorf ab. Laut Informationen vor Ort soll es zunächst zu einer Verpuffung gekommen sein.

Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aus. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, wurde eine Person tödlich verletzt.

Die Ursache der Verpuffung ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt, kann aktuell auch einen Suizid nicht ausschließen.