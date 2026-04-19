Verpuffung kurz hinter Leipzig: Hier rücken Jugendliche zum Löschen aus

Borsdorf - "B1 Garage, Pkw brennt, Industriestraße Borsdorf": Zu diesem Szenario rückten am Samstag Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr aus. Ihr Einsatz war einer von Fünfen und gehörte für die Mädels und Jungs zu einem simulierten 24-Stunden-Dienst mitsamt Übernachtung im Gerätehaus. TAG24 war dabei.

Die Kameraden der Jugendfeuerwehr mussten in dramatische Szenarien professionell bleiben. © Anke Brod

Im genannten Fall hatte sich ein Autoschrauber in einer Garage unter seinem Fahrzeug leichtsinnigerweise eine Zigarette angezündet. Es kam zur Verpuffung.

Beim Eintreffen der Nachwuchs-Feuerwehrleute lag der Mann regungslos am Boden. Gleichzeitig quoll dichter Rauch aus der Garage – in diesem Fall allerdings von einer Nebelmaschine produziert.

Oberste Priorität hatte vor dem eigentlichen Löschen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung des Patienten. Nach Einsatzende gab es Manöverkritik von Ortswehrleiter Ronny Herbert (50): Er vermittelte seinen Schützlingen, was sie gut gemacht hatten oder was im Ernstfall effektiver gewesen wäre.

Zurück am Gerätehaus in der Leipziger Straße wurde das Feuerwehrauto wieder ordentlich bestückt. Plötzlich ertönten Schreie – unmittelbar neben dem Gerätehaus war ein junger Mann kopfüber von der Leiter gestürzt! Wegen möglicher Rückenverletzungen hoben ihn die anwesenden Helfer behutsam auf eine Trage und warteten auf den fiktiven Rettungsdienst.

Zwischendurch gab es für die insgesamt 14 Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren zur Stärkung Mittagessen. Für die Verpflegung hatte der Feuerwehrverein gesorgt. Dessen Mitglieder unterstützen auch andere Aktivitäten der Wehr im Hintergrund.