Versorgung gefährdet? Sächsische Blutspenden auf "kritischem Stand"

Leipzig - Der DRK-Blutspendendienst Nord-Ost meldet täglich sinkende Blutreserven. Zusätzlich rechne man bei der anhaltenden Hitze mit weniger Spendern.

Laut dem DRK-Blutspendendienst Nord-Ost sinken die Reserven täglich. © Sina Schuldt/dpa

"Erst wenn Blutkonserven fehlen, wird vielen Menschen bewusst, wie wichtig eine stabile Versorgung ist und für wie selbstverständlich man sie nimmt", warnt Annett Smolka vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.

Um eine sichere Versorgung für alle Patienten gewährleisten zu können, bedürfe es einer Tagesreichweite von mindestens vier bis fünf Tagen. Aktuell liege der Wert jedoch deutlich darunter. Zudem gingen die Reserven täglich immer weiter zurück, sodass der Blutspendendienst von einem "kritischen Stand" spricht.

Was zusätzlich Sorge bereite, seien die hohen Temperaturen: "Erfahrungsgemäß sinkt bei sommerlicher Hitze die Spendenbereitschaft alarmierend, während der Bedarf in Kliniken konstant hoch bleibt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Hinzu komme, dass eine Vielzahl der Stammspender während der Sommerzeit abwesend ist.