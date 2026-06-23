Versorgung gefährdet? Sächsische Blutspenden auf "kritischem Stand"
Leipzig - Der DRK-Blutspendendienst Nord-Ost meldet täglich sinkende Blutreserven. Zusätzlich rechne man bei der anhaltenden Hitze mit weniger Spendern.
"Erst wenn Blutkonserven fehlen, wird vielen Menschen bewusst, wie wichtig eine stabile Versorgung ist und für wie selbstverständlich man sie nimmt", warnt Annett Smolka vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.
Um eine sichere Versorgung für alle Patienten gewährleisten zu können, bedürfe es einer Tagesreichweite von mindestens vier bis fünf Tagen. Aktuell liege der Wert jedoch deutlich darunter. Zudem gingen die Reserven täglich immer weiter zurück, sodass der Blutspendendienst von einem "kritischen Stand" spricht.
Was zusätzlich Sorge bereite, seien die hohen Temperaturen: "Erfahrungsgemäß sinkt bei sommerlicher Hitze die Spendenbereitschaft alarmierend, während der Bedarf in Kliniken konstant hoch bleibt", heißt es in einer Pressemitteilung.
Hinzu komme, dass eine Vielzahl der Stammspender während der Sommerzeit abwesend ist.
Trotz Hitzewelle: Mehr Lebensretter gebraucht!
Dabei würden die Spenden sowohl von akuten Notfällen als auch Schwererkrankten täglich gebraucht. Da sie weder künstlich hergestellt noch lange haltbar gemacht werden können, benötige das DRK allein in Sachsen rund 650 Blutspenden. Deutschlandweit seien es 15.000.
Um die Reserven trotz Sommerloch wieder aufstocken zu können, bittet der Spendendienst gesunde Erwachsene um ihre Unterstützung.
Denn laut dem DRK-Blutspendendienst Nord-Ost könne man auch trotz Hitze etwas Blut an Bedürftige abgeben, sofern man bestimmte Vorkehrungen berücksichtigt.
Falls Ihr spenden möchtet, rät der Blutspendendienst, Folgendes zu berücksichtigen:
- Am Tag solltet Ihr mindestens drei Liter trinken, bestenfalls kühle, elektrolythaltige Getränke wie Apfelschorle.
- Vor der Blutspende sollte ausgewogen und leicht gegessen werden.
- Ihr solltet Euch nicht zu lange in der Sonne aufhalten.
- Auf Sport sollte am Tag der Blutspende verzichtet werden.
Weitere Infos, wie eine Blutspende abläuft und was es noch zu beachten gilt, findet Ihr auf Blutspenden.de.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa