Viel Unterstützung für Ansinnen der "Allianz"

Dresden - "Die Allianz für Sachsen" fordert endlich Änderungen bei Bürokratie, Landesverwaltung und Digitalisierung. Das am Mittwoch vorgestellte Positionspapier trifft in Sachsens Parteienlandschaft nicht nur einen Nerv.

"Ein Weckruf an die Politik", erklärt Kay Ritter (55, CDU). © picture alliance/dpa/dpa-Zentral

Die CDU sieht sich in ihren eigenen Bestrebungen bestätigt: "Wir werden zentrale Vorschläge der Allianz zügig in die parlamentarische Arbeit einbringen", sagte Kay Ritter (55) und sprach von einem "Weckruf an Politik und Verwaltung".

Berufsschulen allein genügen nicht, finden die Grünen: "Wir schlagen eine ressortübergreifende, verbindliche Landesstrategie vor", erklärte Christin Melcher (43).

Außerdem brauche es eine bessere sozialpädagogische Begleitung sowie neue Lösungsansätze für ausreichend Lehrkräfte für minderjährige Azubis.