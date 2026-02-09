100.000 Euro Schaden: Haus im Vogtland komplett abgefackelt

Weischlitz - Im vogtländischen Weischlitz brannte ein Haus komplett ab. Verletzte wurde niemand. Am frühen Samstagmorgen waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem eine Anwohnerin das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt hatte.

Das Haus in Weischlitz brannte komplett ab. © Ellen Liebner

Ein Bewohner hatte zum Unglückszeitpunkt im Haus geschlafen, konnte sich aber zum Glück rechtzeitig retten. Er wurde nicht verletzt, verlor aber in der Nacht sein Elternhaus.

Die örtliche Feuerwehr war etwa eine Stunde mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag ereignete sich ein weiterer Brand in Elsterberg. In der Walter-Suchanek-Straße war ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

"Aus dem betroffenen Haus sowie dem Nachbarhaus wurden insgesamt neun Personen evakuiert", teilte die Polizei mit.