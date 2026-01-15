Expedition in der Dämmerung: Hier könnt Ihr Eulen treffen

In Plauen werden die Samstage im Winter zum Abenteuer, denn immer Anfang Januar finden die "Nächte der Eulen" statt.

Von Raik Bartnik

Plauen - Die Stadt Plauen (Vogtlandkreis) hat wieder dieses leise Kribbeln in der Dämmerung - und es kommt auf Federn. In der Falknerei Herrmann laufen seit Anfang Januar die alljährlichen "Nächte der Eulen". Zwei Termine sind schon durch, der nächste findet Samstag statt.

Falkner Hans-Peter Herrmann präsentiert eine Eule im lautlosen Flug - nur wenige Meter über den Köpfen der Besucher.
Falkner Hans-Peter Herrmann präsentiert eine Eule im lautlosen Flug - nur wenige Meter über den Köpfen der Besucher.  © Ellen Liebner

Jeden Samstag wird aus einem normalen Winter-Nachmittag eine kleine Expedition in die Dämmerung: beleuchtete Volieren, warme Getränke, Snacks.

Das Herzstück sind die Eulen-Flugshows. Falkner Hans-Peter Herrmann bringt’s auf den Punkt: "Die Fähigkeiten der Eule, ihr lautloser Flug und wie sie in der Nacht navigieren kann, haben Menschen schon immer fasziniert."

Neben den Shows gibt’s Vorträge die erklären, wie Eulen hören, jagen und sehen.

In der Anlage leben laut Betreiber-Infos rund 50 Tiere, darunter Eulen, Falken und Adler.

Sibirischer Uhu "Olga" bei der "Nacht der Eulen": Im bunten Lichterglanz bestaunen Besucher den imposanten Vogel aus nächster Nähe.
Sibirischer Uhu "Olga" bei der "Nacht der Eulen": Im bunten Lichterglanz bestaunen Besucher den imposanten Vogel aus nächster Nähe.  © Ellen Liebner

Die Termine laufen jeweils samstags bis 21. Februar, immer 14 bis 19 Uhr. Eintritt: 15 Euro, Kinder unter 14 zahlen nichts.

