Expedition in der Dämmerung: Hier könnt Ihr Eulen treffen

Plauen - Die Stadt Plauen ( Vogtlandkreis ) hat wieder dieses leise Kribbeln in der Dämmerung - und es kommt auf Federn. In der Falknerei Herrmann laufen seit Anfang Januar die alljährlichen "Nächte der Eulen". Zwei Termine sind schon durch, der nächste findet Samstag statt.

Falkner Hans-Peter Herrmann präsentiert eine Eule im lautlosen Flug - nur wenige Meter über den Köpfen der Besucher. © Ellen Liebner

Jeden Samstag wird aus einem normalen Winter-Nachmittag eine kleine Expedition in die Dämmerung: beleuchtete Volieren, warme Getränke, Snacks.

Das Herzstück sind die Eulen-Flugshows. Falkner Hans-Peter Herrmann bringt’s auf den Punkt: "Die Fähigkeiten der Eule, ihr lautloser Flug und wie sie in der Nacht navigieren kann, haben Menschen schon immer fasziniert."

Neben den Shows gibt’s Vorträge die erklären, wie Eulen hören, jagen und sehen.

In der Anlage leben laut Betreiber-Infos rund 50 Tiere, darunter Eulen, Falken und Adler.