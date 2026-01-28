Drei Heimkehrer machen im Westen Werbung fürs Vogtland

Klingenthal - Überall herrscht Fachkräftemangel. Warum sollten Arbeitssuchende ausgerechnet ins Vogtland ziehen? Im Rahmen einer Fachkräftekampagne machen drei Menschen nun Werbung für die Region: ein musikalischer Zahnarzt, ein Unternehmer und eine Frau, die für den Weltraum trainiert.

Jan-Philipp Kunze (32) hat seine Zahnarztpraxis im vogtländischen Auerbach. © Kristin Schmidt

Noch bis zum Montag zieren Werbeflächen in Nürnberg die Gesichter von Anika Mehlis (44), Ronny Jäkel (46) und Jan-Philipp Kunze (32). Sie haben unterschiedlichste Berufe: Anika ist Analog-Astronautin, Ronny Co-Chef eines Unternehmens für Schadensanierung und Jan-Philipp Zahnarzt.

Was das Trio eint: Nach einigen Jahren in der Fremde kamen sie wieder ins Vogtland.



"Liebe, Familie, Verbundenheit von früher, Bekanntschaften" - das sind laut Jan-Philipp Kunze die Motive, die ihn bewogen, wieder ins Vogtland zu ziehen. Er studierte in Dresden Zahnmedizin. Doch danach ging es wieder zurück in die Heimat.

Wenn er nicht anderen Leuten in den Mund schaut, ist er übrigens nebenbei Bassist in einer Band ("Man braucht überall Fingerfertigkeit"). Bei der Fachkräftekampagne machte er mit, "weil auch in seiner Branche künftig Leute gesucht werden".