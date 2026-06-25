Abzocke schiefgegangen: Inkasso-Betrüger im Vogtland abgeblitzt

Markneukirchen - Um ein Haar wäre eine Rentnerin aus dem vogtländischen Markneukirchen Opfer eines Betrugs geworden.

Heike Teubner rät zur Vorsicht bei Mahn-Briefen. © David Rötzschke

In einem Brief, der angeblich von der EOS Inkasso Deutschland GmbH stammt, wurde die Dame aufgefordert, 4651,31 Euro zu zahlen. Doch die Betroffene wurde misstrauisch.

Nachdem sich die Frau an die Verbraucherzentrale Auerbach gewendet hatte, stellte man fest, dass "die angegebene Rufnummer definitiv nicht dem echten EOS-Inkassobüro zuzuordnen ist", so die Verbraucherzentrale.