Abzocke schiefgegangen: Inkasso-Betrüger im Vogtland abgeblitzt
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Markneukirchen - Um ein Haar wäre eine Rentnerin aus dem vogtländischen Markneukirchen Opfer eines Betrugs geworden.
In einem Brief, der angeblich von der EOS Inkasso Deutschland GmbH stammt, wurde die Dame aufgefordert, 4651,31 Euro zu zahlen. Doch die Betroffene wurde misstrauisch.
Nachdem sich die Frau an die Verbraucherzentrale Auerbach gewendet hatte, stellte man fest, dass "die angegebene Rufnummer definitiv nicht dem echten EOS-Inkassobüro zuzuordnen ist", so die Verbraucherzentrale.
"Einmal mehr möchte die Verbraucherzentrale Auerbach eindringlich darauf hinweisen, dass nicht allein aufgrund eines glaubhaft aussehenden Schreibens Zahlungen geleistet werden sollten", mahnt Heike Teubner vom Verbraucherschutz.
Titelfoto: David Rötzschke