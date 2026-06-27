Hitzeschäden! Skisprunganlage im Vogtland geschlossen

Klingenthal - Die Sparkasse Vogtland Arena muss aufgrund von Hitzeschäden für den Besucherbetrieb geschlossen bleiben.

Zurzeit können Besucher die Weltcupanlage nicht besichtigen. © Sparkasse Vogtland Arena Klingenthal

Wie die Betreiber am Samstagmittag mitteilten, haben die hohen Temperaturen der vergangenen Tage zu Schäden an der Skisprunganlage am Schwarzberg in Klingenthal geführt.

Eine vorübergehende Schließung sei daher unumgänglich.

"Die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität. Aus diesem Grund ist eine Besichtigung der Arena in diesem Zeitraum nicht möglich", hieß es weiter.