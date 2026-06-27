Hitzeschäden! Skisprunganlage im Vogtland geschlossen
Klingenthal - Die Sparkasse Vogtland Arena muss aufgrund von Hitzeschäden für den Besucherbetrieb geschlossen bleiben.
Wie die Betreiber am Samstagmittag mitteilten, haben die hohen Temperaturen der vergangenen Tage zu Schäden an der Skisprunganlage am Schwarzberg in Klingenthal geführt.
Eine vorübergehende Schließung sei daher unumgänglich.
"Die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität. Aus diesem Grund ist eine Besichtigung der Arena in diesem Zeitraum nicht möglich", hieß es weiter.
Die Skisprunganlage öffnet voraussichtlich ab dem 1. Juli wieder die Tore für Besucher. Dann könnt Ihr Führungen buchen oder mit einem Audioguide und ohne feste Startzeit die moderne Weltcupanlage besichtigen und spannende Einblicke in die Geschichte des Skisports im Vogtland erhaschen.
Titelfoto: Sparkasse Vogtland Arena Klingenthal