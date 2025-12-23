Dieses Lichterhaus in Sachsen blinkt auf Knopfdruck

Klingenthal - Ein bisschen Disney, ein bisschen Las Vegas und ganz viel Leidenschaft für buntes Feuerwerk - mit dieser Mischung verwandelt Simon Steudemann (32) das Haus seiner Familie in ein Lichterhaus, das im vogtländischen Klingenthal jeden Rahmen traditioneller Weihnachtsbeleuchtung sprengt.

Nachbarskind Jonas (5) schaut mit Mutti Janine Schaller (35) gern vorbei, um die Lichtershow zu starten. © Uwe Meinhold

Schon von Weitem weisen bewegliche Scheinwerfer den Weg in die Robert-Koch-Straße. "Die Moving Heads strahlen in verschiedenen Farben schätzungsweise 200 bis 300 Meter himmelwärts", sagt der Klingenthaler, den Videos des amerikanischen Lichtkünstlers Tom BetGeorge (46) auf die Idee brachten, eine eigene Weihnachtsleuchtshow zu installieren.

55 Schwibbögen, 13 Riesen-Schneeflocken, sieben Zuckerstangen - dazu Weihnachtsbäume und verschiedene Figuren schmücken Haus, Garage, Garten, Zaun und zum Teil sogar das Nachbargrundstück. Beleuchtet wird die Szenerie von knapp 11.000 LEDs, die der Klingenthaler mithilfe eines Programms abgestimmt auf insgesamt 14 Musikstücke aufleuchten lässt.

Die 44-minütige Leuchtshow kann sich jeder auf Knopfdruck kostenlos anschauen. "Es gibt einen Schaltkasten am Zaun, auf dem sich zusätzlich zwei QR-Codes befinden", so Steudemann.

"Mit deren Hilfe kann man das Programm auch starten, wenn man weiter weg steht und die Musik dann übers Handy anhören. Aus zwei- dreihundert Metern Entfernung hat man den schönsten Überblick."