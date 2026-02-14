Kontrollen zur Aufbewahrung von Waffen im Vogtland: Was steckt dahinter?

Plauen - Die Waffenbehörde im Vogtland setzt auf regelmäßige Überprüfungen der Waffenaufbewahrungen im Landkreis. Besonders die Vorschrift, Waffe und Munition getrennt zu lagern, wird häufig ignoriert.

Immer häufiger kommt es deutschlandweit zu Straftaten, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kommen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Jahr 2024 führte die Behörde bereits gut 200 Aufbewahrungskontrolle zu - im vergangenen Jahr erhöhten sie auf 251, wobei sie insgesamt 44 Verstöße gegen das Waffengesetz feststellten.

Mit rund 16 Prozent bewegen sich die Vergehen somit auf einem gleichbleibenden Niveau.

Bei den festgestellten Verstößen handelte es sich beispielsweise um das nicht getrennte Aufbewahren von Waffen und Munition, den Besitz nicht zugelassener Nachtzieltechnik oder die nicht ausreichend gesicherte Lagerung von Waffen außerhalb eines geeigneten Waffenschrankes.

Je nach Art und Schwere des Verstoßes können ordnungsrechtliche Maßnahmen, Bußgeldverfahren oder in Einzelfällen auch der Widerruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis erfolgen.

"Die kontinuierlichen Überprüfungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention und helfen dabei, mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Damit wird ein zusätzlicher Beitrag zur öffentlichen Sicherheit geleistet", so Christian Gebhardt, Sachgebietsleiter Ordnungs- und Erlaubniswesen.