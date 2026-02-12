Spenden für strahlende Kinderaugen: Großer Freizeitpark-Spaß geplant
Plohn - Einen unvergesslichen Ausflug in den Freizeitpark Plohn will die Sparkasse Vogtland mehr als 300 Kindern ermöglichen, die in vogtländischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen leben.
"Die Mädchen und Jungen werden am 27. Juni einen ganzen Tag im Erlebnispark verbringen. Auch ein Grillfest wird für sie organisiert", sagt Stefan Haberer von der Sparkasse.
Um den Ausflug zu finanzieren, wurde eine Spendenaktion unter dem Motto "Gemeinsam für strahlende Kinderaugen" gestartet.
Wer mithelfen will, kann an das Konto der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland (IBAN: DE 40 8705 8000 0101 0559 27) spenden.
Titelfoto: picture alliance/dpa