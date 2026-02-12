Spenden für strahlende Kinderaugen: Großer Freizeitpark-Spaß geplant

Plohn - Einen unvergesslichen Ausflug in den Freizeitpark Plohn will die Sparkasse Vogtland mehr als 300 Kindern ermöglichen, die in vogtländischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen leben.

Einen unbeschwerten Tag mit Achterbahn und Co. sollen benachteiligte Kinder und Jugendliche erleben. © picture alliance/dpa

"Die Mädchen und Jungen werden am 27. Juni einen ganzen Tag im Erlebnispark verbringen. Auch ein Grillfest wird für sie organisiert", sagt Stefan Haberer von der Sparkasse.

Um den Ausflug zu finanzieren, wurde eine Spendenaktion unter dem Motto "Gemeinsam für strahlende Kinderaugen" gestartet.