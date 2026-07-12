Glänzende Aussichten im Vogtland: Muschel-Museum beherbergt größte Perlmutter-Sammlung

Adorf/Vogtland - Einmal wie eine Muschel fühlen - das geht im "Erlebnismuseum Perlmutter" in Adorf ( Vogtland ). Das Museum wurde nach umfangreichen Arbeiten Ende 2025 eröffnet. Es ist das Herzensprojekt von Leiter Steffen Dietz (64).

Museumsleiter Steffen Dietz (64) steht neben verschiedenen Schatullen aus Perlmutt. © Christian Schubert

Das Museum startete 1955 als Heimatmuseum, in den 90er-Jahren kam dann das Thema Perlmutter dazu.

"Seinerzeit hatten wir jedoch nur 30 bis 40 Exponate", erinnert sich Dietz. Schon damals dachte er an ein eigenes Perlmutter-Museum. Denn: "Mit Heimatgeschichte gewinnst du niemanden."

Mittlerweile hat Adorf die größte Perlmutter-Sammlung Deutschlands, sagt Dietz. Seit Ende 2025 gibt es das neu gestaltete "Erlebnismuseum Perlmutter".

Und das ist Muschel durch und durch. Die gewölbte Fassade sieht aus wie eine Muschel. "Eine Muschel ist von Wasser umgeben, deshalb läuft hier auch alle 30 Minuten Wasser herunter."

Die Ausstellung im Inneren ist eng mit der Region verbunden. Drei Bereiche erwarten die Besucher: Wissenswertes über Flussperlmuscheln, die Perlenfischerei und die Verarbeitung von Perlmutter.

Übrigens: Perlmutter ist laut Dietz der exaktere Begriff für Perlmutt, die schillernde Innenschicht von Muscheln. "Das heißt so, weil die glänzende Schicht wie eine Mutter für die Perle ist." Jedoch: Einen Perlvater gibt es nicht.