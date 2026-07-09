Olympia-Aus für Nordische Kombination: Landrat in Sorge

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Die Nordische Kombination ist nicht mehr olympisch. Vogtland-Landrat Hennig sieht nicht nur den Wintersport, sondern Klingenthal und die Region in Gefahr.

Von Simon Kremer

Klingenthal - Nach dem Olympia-Aus für die Nordische Kombination fürchtet der Landrat des Vogtlands, Thomas Hennig (48, CDU), Auswirkungen auch für Klingenthal mit dem Bundesstützpunkt.

Landrat Thomas Hennig (48, CDU) fürchtet nach dem Olympia-Aus der Nordischen Kombination um die Auswirkungen auf Klingenthal.
Landrat Thomas Hennig (48, CDU) fürchtet nach dem Olympia-Aus der Nordischen Kombination um die Auswirkungen auf Klingenthal.  © Bodo Schackow / DPA

"Im Endeffekt hängt dort eine ganze Region vom Sportlichen mit dran", sagte Hennig dem "MDR Sachsenspiegel".

Wenn die Sportart nicht mehr olympisch sei, würden Gelder gestrichen und weniger Fördermittel ausgezahlt. 

Der Standort Klingenthal trägt seit 2009 den Status Bundesstützpunkt des Deutschen Skiverbandes.

Die Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Klingenthal. (Archivbild)
Die Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Klingenthal. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zusammen mit Oberwiesenthal wird er beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Bundesstützpunkt Ski Nordisch anerkannt.

In Klingenthal gibt es auch ein Skiinternat für junge Spitzensportler.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Bodo Schackow / dpa

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