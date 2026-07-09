Olympia-Aus für Nordische Kombination: Landrat in Sorge
Von Simon Kremer
Klingenthal - Nach dem Olympia-Aus für die Nordische Kombination fürchtet der Landrat des Vogtlands, Thomas Hennig (48, CDU), Auswirkungen auch für Klingenthal mit dem Bundesstützpunkt.
"Im Endeffekt hängt dort eine ganze Region vom Sportlichen mit dran", sagte Hennig dem "MDR Sachsenspiegel".
Wenn die Sportart nicht mehr olympisch sei, würden Gelder gestrichen und weniger Fördermittel ausgezahlt.
Der Standort Klingenthal trägt seit 2009 den Status Bundesstützpunkt des Deutschen Skiverbandes.
Zusammen mit Oberwiesenthal wird er beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Bundesstützpunkt Ski Nordisch anerkannt.
In Klingenthal gibt es auch ein Skiinternat für junge Spitzensportler.
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