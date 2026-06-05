Idyllisch und gut fürs Klima: Dieses Moor in Sachsen wird wiederbelebt

Auerbach - Westlich des Vogtlandsees startet der Forstbezirk Eibenstock in diesen Tagen die Wiedervernässung einer zehn Hektar großen Fläche. Das Ziel: die Renaturierung des "Moors am Roten Fluss".

Der Vogtlandsee liegt idyllisch im Wald zwischen Beerheide und Jägersgrün. © imago/imagebroker

Im dichten Wald zwischen Beerheide und Jägersgrün liegt der Vogtlandsee, der sich aus dem Wasser der umliegenden Moore speist und von Einheimischen deshalb "Moorteich" genannt wird.

Er ist so idyllisch, dass ihn das Reisemagazin "Merian" 2022 zur "Schönsten Alleinbadestelle Deutschlands" kürte.

Doch die Umgebung wurde im 19. Jahrhundert systematisch entwässert, um sie forstwirtschaftlich nutzen zu können. Diese "Wunde" soll nun geheilt, die alte Moorlandschaft in ihren Ursprungszustand zurückversetzt werden.

Bereits im Jahr 2024 entnahm der Sachsenforst im Moorgebiet am Roten Fluss einen größeren Fichtenbestand und leitete erste Rekultivierungsmaßnahmen ein. So gleichen Areale des Vogtlandsee-Quellgebietes schon heute einer skandinavischen Landschaft.

Nur noch vereinzelte Bäume ragen aus dem Boden, der von dichten Moosteppichen und Heidekraut bedeckt ist.