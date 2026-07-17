Nach Sanierung: So modern ist das Krematorium in Plauen jetzt
Plauen - Seit 2022 wurde das Krematorium auf dem Hauptfriedhof Plauen (Vogtland) für insgesamt 402.000 Euro erneuert. Herzstück der Arbeiten ist der nun fertiggestellte Verabschiedungsraum, der individuellere Abschiede ermöglichen soll.
Hintergrund ist der Wandel im Bestattungswesen. Angehörigen ist heute eine persönliche Trauerfeier oft wichtiger als die spätere Grabpflege.
"Wir merken, dass der Fokus mittlerweile mehr auf einer niveauvollen Verabschiedungsfeier in einem unserer Räume liegt als auf der dauerhaften Grabpflege", sagt Friedhofsverwalter Steffen Fröbisch.
Die kaum noch genutzten Verabschiedungszellen aus den 1970er-Jahren wurden in einen hellen, modern ausgestatteten Raum für Abschiede an Sarg oder Urne umgewandelt. Der neue Raum verfügt zudem über moderne Bild- und Tontechnik.
"In den letzten Jahren wurden Anfragen nach Video- oder Bildpräsentationen immer häufiger. Um diesen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, war die Anschaffung solcher Technik dringend erforderlich", erklärt Fröbisch.
Krematorium barrierefrei umgebaut
Zusätzlich wurden das Krematorium inklusive der Toiletten barrierefrei umgebaut, Flur sowie Warte- und Empfangsbereich wurden saniert, und der historische Urnenverabschiedungsraum wurde wiederhergestellt.
Überdies stehen auf dem Hauptfriedhof weiterhin Trauerhallen, ein weiterer Verabschiedungsraum sowie ein Urnenübergaberaum zur Verfügung.
"Ziel ist es, den neu gestalteten Verabschiedungsraum nach und nach weiter zu etablieren und die dortigen Möglichkeiten bekannt zu machen", so Fröbisch.
Titelfoto: Bildmontage: Ellen Liebner (3)