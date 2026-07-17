Nach Sanierung: So modern ist das Krematorium in Plauen jetzt

Plauen - Seit 2022 wurde das Krematorium auf dem Hauptfriedhof Plauen ( Vogtland ) für insgesamt 402.000 Euro erneuert. Herzstück der Arbeiten ist der nun fertiggestellte Verabschiedungsraum, der individuellere Abschiede ermöglichen soll.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist die Modernisierung des Krematoriums auf dem Hauptfriedhof in Plauen abgeschlossen. © Ellen Liebner

Hintergrund ist der Wandel im Bestattungswesen. Angehörigen ist heute eine persönliche Trauerfeier oft wichtiger als die spätere Grabpflege.

"Wir merken, dass der Fokus mittlerweile mehr auf einer niveauvollen Verabschiedungsfeier in einem unserer Räume liegt als auf der dauerhaften Grabpflege", sagt Friedhofsverwalter Steffen Fröbisch.

Die kaum noch genutzten Verabschiedungszellen aus den 1970er-Jahren wurden in einen hellen, modern ausgestatteten Raum für Abschiede an Sarg oder Urne umgewandelt. Der neue Raum verfügt zudem über moderne Bild- und Tontechnik.

"In den letzten Jahren wurden Anfragen nach Video- oder Bildpräsentationen immer häufiger. Um diesen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, war die Anschaffung solcher Technik dringend erforderlich", erklärt Fröbisch.