Für mehr als 200.000 Euro: Schlossinsel bekommt neue Toiletten

Rodewisch - Auf der Schlossinsel in Rodewisch ( Vogtlandkreis ) soll eine neue Toilettenanlage für die stolze Summe von mehr als 200.000 Euro entstehen. Auch der Freistaat beteiligt sich an dem Bauvorhaben.

Zu den Anziehungspunkten der Schlossinsel Rodewisch gehören das Renaissance-Schlösschen sowie die Grundmauern der historischen Wasserburg. Bis nächstes Jahr soll auf der Insel eine neue Toilettenanlage entstehen. © dpa/Hendrik Schmidt

Die Schlossinsel im Herzen der Vogtlandstadt und ihr Umfeld ziehen mit seinem Renaissance-Schlösschen, Bootsverleih, ein Wasserspielplatz eine Pumptrackanlage und vieles mehr hunderte Besucher an und ein sachsenweites Großereignis, die Landesgartenschau 2029 ist zum Greifen nah. Für mehr Komfort der Besucher soll nun eine barrierefreie Toilettenanlage gebaut werden.

"Schöne Ausflugsziele brauchen eine gute Infrastruktur. Über Toiletten spricht man dabei selten, aber vermisst werden sie sofort, wenn sie fehlen. Dann entsteht schnell eine ‚Drucksituation‘", so Béla Bélafi (52), Präsident der Landesdirektion Sachsen.

Der Freistaat und der Bund fördern das geplante Vorhaben mit insgesamt 171.570 Euro im Rahmen der Gemeinschaftsausgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Das gesamte Projekt soll stolze 210.354 Euro kosten. Die übrigen 38.784 Euro trägt die Stadt Rodewisch.

"Spätestens im kommenden Jahr sollen die Gäste die neue Toilettenanlage kostenlos nutzen können", so eine Sprecherin der Landesdirektion und auch Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger ist sich sicher: