Mehrere Verletzte, Vereinshaus attackiert: Oberligaspiel in Sachsen eskaliert!

Auerbach - Schwere Ausschreitungen bei einem Oberligaspiel im Vogtland ! Am Freitagabend traf der VfB Auerbach am 12. Spieltag der Oberliga Süd auf den VFC Plauen. Die Fußball-Chaoten wüteten wie die Verrückten, verletzten mehrere Personen und attackierten mitten in der Nacht ein Vereinshaus.

Bei einem Oberligaspiel in Sachsen kam es zu massiven Ausschreitungen. (Symbolbild) © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Bereits bei der Zug-Anreise gab's Ärger: Ein Zaun am Auerbacher Bahnhof wurde beschädigt. Im Stadion heizte sich die Stimmung weiter auf - die Fans der Gastmannschaft zündeten mehrfach Pyrotechnik.

"Nach Abpfiff des Spiels blieben beide aktiven Fanszenen zunächst in ihren Blöcken und provozierten sich gegenseitig verbal", so eine Polizeisprecherin.

VFC-Anhänger stiegen anschließend über den Zaun, konnten allerdings zurückgedrängt werden. Vor dem Stadion wurde es dann richtig hässlich: Am Friedensring krachte es gewaltig zwischen den beiden Fanlagern: 14 VFC-Anhänger versuchten, zu den Plauener Fans zu gelangen.

"Durch Polizeikräfte musste zur Trennung unmittelbarer Zwang angewendet werden. Bei der Auseinandersetzung wurden, nach ersten Erkenntnissen, zwei Auerbacher und ein Plauener Fan verletzt", so die Polizei.