Mehrere Verletzte, Vereinshaus attackiert: Oberligaspiel in Sachsen eskaliert!
Auerbach - Schwere Ausschreitungen bei einem Oberligaspiel im Vogtland! Am Freitagabend traf der VfB Auerbach am 12. Spieltag der Oberliga Süd auf den VFC Plauen. Die Fußball-Chaoten wüteten wie die Verrückten, verletzten mehrere Personen und attackierten mitten in der Nacht ein Vereinshaus.
Bereits bei der Zug-Anreise gab's Ärger: Ein Zaun am Auerbacher Bahnhof wurde beschädigt. Im Stadion heizte sich die Stimmung weiter auf - die Fans der Gastmannschaft zündeten mehrfach Pyrotechnik.
"Nach Abpfiff des Spiels blieben beide aktiven Fanszenen zunächst in ihren Blöcken und provozierten sich gegenseitig verbal", so eine Polizeisprecherin.
VFC-Anhänger stiegen anschließend über den Zaun, konnten allerdings zurückgedrängt werden. Vor dem Stadion wurde es dann richtig hässlich: Am Friedensring krachte es gewaltig zwischen den beiden Fanlagern: 14 VFC-Anhänger versuchten, zu den Plauener Fans zu gelangen.
"Durch Polizeikräfte musste zur Trennung unmittelbarer Zwang angewendet werden. Bei der Auseinandersetzung wurden, nach ersten Erkenntnissen, zwei Auerbacher und ein Plauener Fan verletzt", so die Polizei.
Plauen-Chaoten attackieren Vereinshaus: Auerbach-Fan bei Schlägerei verletzt
Doch der Irrsinn ging weiter! Kurz nach Mitternacht attackierten etwa 20 vermummte Plauen-Anhänger das Vereinshaus der Auerbacher.
"Die Gruppierung suchte die körperliche Auseinandersetzung, trat zwei Glasscheiben ein und schmiss Bierflaschen in das Objekt", teilt die Polizei mit.
Sachschaden: rund 500 Euro. Ins Gebäude gelangten die Chaoten nicht. Dennoch wurde ein Auerbach-Fan (29) leicht verletzt.
Die Beamten konnten die mutmaßlichen Täter anschließend schnappen. Es handelt sich um zehn Männer im Alter von 16 bis 49 Jahren. "Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs aufgenommen", heißt es abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/foottoo, Joe Giddens/PA Wire/dpa