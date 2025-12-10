Millionen-Projekt im Vogtland abgeschlossen: Historische Brücke frisch saniert

Plauen - Nach aufwendigen Bauarbeiten über mehr als vier Jahre ist die Sanierung der historischen Elstertalbrücke im Vogtland abgeschlossen. Das mehr als 170 Jahre alte Bauwerk gilt als die zweithöchste Ziegelsteinbrücke der Welt (nach der Göltzschtalbrücke) und überspannt auf 270 Metern Länge die Weiße Elster nahe der Talsperre Pöhl.

Die Elstertalbrücke ist die zweithöchste Ziegelsteinbrücke der Welt. © Jan Woitas/dpa

"Die Brücke ist nun fit für die Zukunft und an die Erfordernisse eines modernen Eisenbahnbetriebs angepasst", sagte Projektleiterin Elke Hering. Die Deutsche Bahn bezifferte die Kosten für die Sanierung auf mehr als 60 Millionen Euro.

Die 68 Meter hohe Brücke hat zwei Etagen und dient dem Zugverkehr auf den Strecken Leipzig - Hof und Gera - Plauen.

Laut Bahn war sie jedoch an das Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt, sodass eine Sanierung erforderlich war. Die Hauptarbeiten hatten im August 2021 begonnen.