Gegen Schnee-Chaos auf den Straßen: So gut ist das Vogtland vorbereitet

Wenn Schnee-Alarm auf den Straßen herrscht, kommen die Winterdienst-Helden zum Einsatz. Das Vogtland ist gut vorbereitet. Tonnen an Streusalz stehen bereit.

Von Fabian Windrich

Plauen - Schnee-Alarm im Vogtland: Mitte November überraschte eisiges Winterwetter die Autofahrer. Glatte Straßen, erste Blechschäden und Verkehrsbehinderungen. Doch während auf der Straße Unsicherheit herrschte, arbeiteten die Winterdienst-Mitarbeiter auf Hochtouren.

Auf Schnee und Eis vorbereitet: Die Salzlager der Straßenmeistereien (hier in Reichenbach) sind komplett gefüllt.
Auf Schnee und Eis vorbereitet: Die Salzlager der Straßenmeistereien (hier in Reichenbach) sind komplett gefüllt.  © Landratsamt Vogtlandkreis

"Seit Saisonbeginn verzeichneten die landkreiseigenen Straßenmeistereien im Durchschnitt zehn Streutage, davon fünf Räumtage - vor allem in den höheren Lagen der Region", teilt das Landratsamt mit.

Ganze 540 Tonnen Salz wurden seitdem auf den Straßen verteilt. Klingt viel, doch die Salzlager in Adorf, Falkenstein, Plauen und Reichenbach sind mit insgesamt 8300 Tonnen gefüllt. Bereit für alles, was der Winter noch auf Lager hat! Falls das nicht reicht, stehen weitere 3175 Tonnen Streusalz und 900 Tonnen Auftausalz zur Verfügung.

Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien sind bei Winterwetter fast rund um die Uhr im Einsatz. Von 3 Uhr früh bis abends 21.45 Uhr kümmern sich 56 Winterdienst-Helden um ein Straßennetz von mehr als 1100 Kilometern. "Die Einsätze erfolgen nach festen Streubereichen, um eine effiziente und schnelle Räumung zu gewährleisten", teilt der Vogtlandkreis mit.

Nach vermeintlicher UFO-Sichtung in Sachsen: Rätsel um mysteriöses Foto wohl gelöst
Vogtland Nach vermeintlicher UFO-Sichtung in Sachsen: Rätsel um mysteriöses Foto wohl gelöst

Außerdem werden in den kommenden Tagen und Wochen an besonders gefährdeten Abschnitten weitere Schneezäune errichtet, um Schneeverwehungen zu reduzieren.

Landrat Thomas Hennig (48, CDU, l.) schaute dem Winterdienst über die Schulter - und packte beim Anbringen des Schneeschildes am Winterdienstfahrzeug mit an.
Landrat Thomas Hennig (48, CDU, l.) schaute dem Winterdienst über die Schulter - und packte beim Anbringen des Schneeschildes am Winterdienstfahrzeug mit an.  © Landratsamt Vogtlandkreis

Landratsamt appelliert an Autofahrer: Wenn es schneit, besonders vorsichtig fahren!

Mitte November war die B92 bei Plauen binnen Minuten eingeschneit. Ein Nissan schlitterte über die Straße und landete mit zwei Rädern auf der Leitplanke.
Mitte November war die B92 bei Plauen binnen Minuten eingeschneit. Ein Nissan schlitterte über die Straße und landete mit zwei Rädern auf der Leitplanke.  © Pastierovic

"Trotz des hohen Einsatzes bittet der Vogtlandkreis alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um vorsichtiges und angepasstes Fahrverhalten", appelliert das Landratsamt an Autofahrer.

Denn: Bei plötzlichem Schneefall können die Winterdienst-Mitarbeiter nicht gleichzeitig auf allen Straßen unterwegs sein.

"Angepasste Geschwindigkeit, erhöhte Aufmerksamkeit und wintertaugliche Bereifung sind daher unverzichtbar."

UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden
Vogtland UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein Wintereinbruch im Vogtland für Unfälle. Innerhalb weniger Minuten waren die Straßen mit Schnee bedeckt - der Winterdienst kam nicht schnell genug hinterher. Die Folge: Unfälle. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden.

Titelfoto: Bildmontage: Landratsamt Vogtlandkreis (2), PASTIEROVIC

Mehr zum Thema Vogtland: