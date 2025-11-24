"So früh wie nie": Saisonauftakt in Sachsens Skigebieten
Von Birgit Zimmermann
Eibenstock - Der Frost der vergangenen Tage ermöglicht Sachsens Wintersportgebieten einen ungewöhnlichen frühen Saisonauftakt.
"So früh wie nie und mit so viel Schnee wie nie" öffnete ab Montagnachmittag die Skiarena in Eibenstock, wie Sprecherin Anja Uhlmann mitteilte. Die ersten Skifahrer nutzten die Anlagen. In Altenberg im Osterzgebirge sollen die Skilifte ab Mittwoch laufen.
Die Betreiber hatten die frostigen Tage seit vorigem Donnerstag genutzt, um die Schneekanonen anzuwerfen und die Pisten zu präparieren. Dazu kam etwas natürlicher Schneefall.
In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal ist dagegen noch Geduld gefragt. Zwar wurde auch dort schon beschneit. Voraussichtlich bleibe es aber beim geplanten Opening am 13. Dezember, teilte die Liftgesellschaft mit.
Auf der anderen Seite der Grenze im tschechischen Skigebiet Klinovec soll die Wintersaison bereits am Freitag (28. November) beginnen.
Titelfoto: Bildmontage: Mike Müller/dpa (2)