"So früh wie nie": Saisonauftakt in Sachsens Skigebieten

Die ersten Besucher benutzten beim Saisonauftakt der sächsischen Skigebiete den Skilift in der Skiarena Eibenstock. © Mike Müller/dpa

"So früh wie nie und mit so viel Schnee wie nie" öffnete ab Montagnachmittag die Skiarena in Eibenstock, wie Sprecherin Anja Uhlmann mitteilte. Die ersten Skifahrer nutzten die Anlagen. In Altenberg im Osterzgebirge sollen die Skilifte ab Mittwoch laufen.

Die Betreiber hatten die frostigen Tage seit vorigem Donnerstag genutzt, um die Schneekanonen anzuwerfen und die Pisten zu präparieren. Dazu kam etwas natürlicher Schneefall.

In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal ist dagegen noch Geduld gefragt. Zwar wurde auch dort schon beschneit. Voraussichtlich bleibe es aber beim geplanten Opening am 13. Dezember, teilte die Liftgesellschaft mit.

