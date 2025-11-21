Stärke 2,4: Mehrere leichte Erdbeben im Vogtland

Markneukirchen - Im Vogtland hat es am Donnerstagabend und Freitag mehrere leichte Erdbeben gegeben.

Im Vogtland gab es am Donnerstag mehrere leichte Erdbeben. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Das Erdbeben am Donnerstag hatte eine Stärke von 2,4, wie eine Sprecherin des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sagte.

Es ereignete sich um 23.11 Uhr, wie zunächst die "Freie Presse" berichtet hatte. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe von Schönbach/Luby.

Danach habe es vier weitere, kleine Erdbeben im Bereich Magnitude 1,5 bis 2,1 gegeben, sagte die Sprecherin. "Die Experten werten das noch aus." Möglicherweise handle es sich um ein sogenanntes Schwarmbeben. "Die Auswertungen dazu werden Aufschluss bringen."